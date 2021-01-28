Баку, 28 января, 2021, 22:22 — ИА Регнум. В центральном районе города Баку сошел оползень, сообщает 28 января РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Fhn.gov.az Сотрудники МЧС Азербайджана на месте происшествия

По утверждению агентства, сейчас спасатели эвакуируют жителей Сабаильского района, рядом с домами которых сошел оползень.

Уточняется, что оползень сошел «на дороге от «20-го участка» к поселку Бадамдар на Баиловском склоне».

Официальной информации по этому поводу пока нет.

О погибших или пострадавших не сообщалось.