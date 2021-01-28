Москва, 28 января, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума по итогам января-сентября 2020 года составило 19,6 миллиона человек или 13,3% от общей численности населения страны. Об этом сообщает 28 января Росстат.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

При этом в III квартале зафиксировано улучшение ситуации по сравнению с предыдущим периодом года. Число малоимущих составило 18,8 миллиона человек, или 12,8% населения, сократившись на 1,1 миллиона человек, или на 0,7 процентного пункта по сравнению со II кварталом, на который пришёлся пик ограничительных мер и связанное с ним падение доходов.

Уровень прожиточного минимума для всего населения в III квартале при этом вырос до 11 606 рублей с 11 468 во II квартале. Для трудоспособного населения он составил 12 542 рублей, для пенсионеров — 9 519 рублей, для детей — 11 580 рублей.

В Росстате напомнили, что в январе-сентябре 2019 года в России насчитывалось 19,2 миллиона бедных, что составляло 13,1% населения.

Большую разницу в числе малоимущих в третьих кварталах 2019 и 2020 годов Росстат связывает с рядом причин. Среди них указывается «общая благоприятная экономическая ситуация в стране в III квартале 2019 года», а также рост прожиточного минимума на 594 рубля за год при близких значениях среднедушевых денежных доходов — 35,08 тысячи рублей и 35,04 тысячи рублей соответственно.

В ведомстве добавили, что итоговая оценка численности населения с доходами ниже прожиточного минимума будет представлена позднее, после учёта всех сезонных и годовых выплат, а также иных форм доходов.