Ижевск, 28 января, 2021, 18:55 — ИА Регнум. По итогам 2020 года прокуроры Удмуртии выявили более 59 тыс. нарушений. Об этом заявил главный прокурор республики Артем Николаев на заседании коллегии.

Форма прокурора

Внесено 9,6 тыс. представлений об устранении нарушений, в дисциплинарном и административном порядке наказано около 11,7 тыс. лиц.

В суды были направлены восемь исков о взыскании более 80 млн рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 254 уголовных дела.

Благодаря вмешательству прокуратуры в соответствие с требованиями законодательства приведено 15 детских садов, приняты меры по созданию 417 дополнительных дошкольных мест. Погашена задолженность по заработной плате на 111 млн рублей, по муниципальным контрактам предпринимателям выплатили долги почти на 90 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по итогам 2020 года число зарегистрированных преступлений выросло на 3,8% по сравнению с показателем предыдущего года — с 27 060 до 28 075 деяний. В четырех районах региона преступность снизилась: на 15,7% — в Каракулинском районе, на 14,5% — в Красногорском, на 14,3% — в Кизнерском, на 12,3% — в Алнашском.

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