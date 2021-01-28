Москва, 28 января, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В России есть шанс отказаться от масочного режима уже в текущем году при условии массовой вакцинации от коронавируса. Об этом заявила 28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

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"Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — сказала она в интервью Первому каналу.

Напомним, ранее Анна Попова сообщила, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день выработали около четверти граждан России.