Торжок, Тверская область, 28 января, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Новый инвестиционный проект намерена реализовать в Торжке Тверской области ООО «Шелл Нефть». Вопрос реализации проекта губернатор Игорь Руденя обсудил с генеральным директором ООО «Шелл Нефть» Сергеем Стародубцевым 28 января в ходе поездки на завод «Шелл» в Торжке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Сегодня на заводе в Торжке производится более 80% реализуемых в России смазочных материалов под брендом Shell — мощности завода составляют 200 млн литров масла в год. В 2020 году отчисления предприятия в бюджет Тверской области составили более 272 млн рублей. Проект по развитию завода предусматривает увеличение объемов производства в течение трех лет до 300 млн литров масла в год, объем инвестиций составит до шести миллиардов рублей, ежегодные дополнительные налоговые отчисления — не менее 100 млн рублей.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя посетил завод «Шелл Нефть» в Торжке

«Шелл Нефть» реализует один из самых масштабных инвестпроектов в промышленном секторе Тверской области. В ближайшие годы планируется увеличить объём выпуска смазочных материалов, создать 500 новых рабочих мест. Важно, что в проекте заложено создание инновационно-промышленного парка и научно-образовательного кластера. Такой подход отвечает современным трендам комплексного развития промышленных площадок в Верхневолжье, когда в одной системе объединяются основное и обеспечивающие производства, а также учреждения по подготовке квалифицированных кадров», — отметил Игорь Руденя.

В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создать инновационно-промышленный парк — на его территории разместятся логистические и сборочные производства, предприятия по выпуску металлической и пластиковой упаковки. Глава региона Игорь Руденя пообещал необходимое содействие со стороны правительства Тверской области.

Также на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа при участии Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина планируется создание научно-образовательного кластера в сфере нефтепереработки для подготовки квалифицированных кадров. Как сообщил ректор вуза Виктор Мартынов, планируется совместная работа со школами не только Торжка, но и других муниципальных образований Тверской области. Также в вузе намерены развивать целевую подготовку для передовых предприятий региона.