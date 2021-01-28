Буэнос-Айрес, 28 января, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о договоренности с Россией о приобретении 22 млн доз вакцины «Спутник V», сообщает 28 января газета Clarin.

(сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) Прибытие партии вакцины «Спутник V» в Аргентину

По словам Альберто Фернандеса, эта договоренность не означает безальтернативности российской вакцины, но результаты ее применения уже признаны хорошими.

«Мы работаем со всеми, это не означает, что мы выбрали кого-то одного. «Спутник V» дает хорошие результаты в Аргентине, не возникло никаких противопоказаний», — цитирует президента издание Clarin.

Фернандес пояснил, «что российская вакцина стала первой, доступной в Аргентине». По контракту Аргентина должна получить 5 млн доз российской вакцины в течение января и еще 14,7 млн — в феврале текущего года.

«Также мы добиваемся поставок в Аргентину вакцин компании AstraZeneca и ведем переговоры с китайской Sinopharm», — отметил президент Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сам президент Фернандес привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».