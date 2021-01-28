Донецк, 28 января, 2021, 17:59 — ИА Регнум. С призывом включить республики Донбасса в состав России 28 января выступила на интеграционном форуме «Русский Донбасс» главред RT Маргарита Симоньян.

Smdnr.ru Флаги ДНР и ЛНР

Симоньян «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей Родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой».

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Напомним, ещё в 2018 году президент РФ Владимир Путин предупредил Украину о тяжёлых последствиях для её государственности, если она решится на полномасштабную агрессию в отношении ДНР и ЛНР.

Новые власти в США не устраивает такой подход. В историческом телефонном разговоре между президентами России и США 26 января новый американский лидер Джо Байден сказал Путину, что Вашингтон продолжит выступать за «целостность Украины».

Как сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден позвонил Путину, «чтобы подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины».