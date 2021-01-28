Москва, 28 января, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Молочная отрасль в России развивается, но более низкими темпами, чем растениеводство или мясное животноводство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал высказывание министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что самообеспеченность молоком и молочными продуктами в России должна составлять не менее 90%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молочные продукты

«Уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами в 90% предусмотрен действующей доктриной продовольственной безопасности. Тенденции последних лет показывают, что мы приближаемся к его достижению, но, может быть, не теми темпами, которыми хотели — с 80% в 2015 году до 85% в настоящее время. С учетом ограниченности внутреннего рынка фактором роста производства, а следовательно, и самообеспеченности может стать развитие экспорта», — полагает Терновский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Теновский объяснил, что меры, которые в настоящее время предпринимают власти РФ, позволят сгладить кратковременные колебания цен на молоко и молочную продукцию.