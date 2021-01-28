Донецк, 28 января, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Российское гражданство получили по упрощенной схеме свыше 400 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, заявил 28 января депутат Госдумы Андрей Козенко на форуме «Русский Донбасс» в Донецке.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

«По ряду решений президента РФ на территории России признаются документы, выданные в республиках. Граждане ДНР и ЛНР получили право приобретения российского гражданства в упрощенном порядке. И уже более 400 тыс. человек им воспользовались», — сообщил Козенко.

Напомним, к сентябрю 2020 года российские паспорта были выданы 300 тыс. жителей Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», напрямую относящийся к жителям Донецкой и Луганской народных республик.