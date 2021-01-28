Санкт-Петербург, 28 января, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Документы по планировке территории для строительства участка будущей Кольцевой линии петербургского метро в Смольном ждут к 15 июля 2021 года. Это следует из распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Оно затрагивает участок Кольцевой от пока не существующей станции «Площадь Калинина» до будущей станции «Ладожская-2», с промежуточными проектируемыми станциями «Полюстровский проспект» и «Большеохтинская».

До 15 апреля в комитет могут представить предложения по срокам и порядку подготовки проекта планировки и межевания территории. Когда Кольцевая линия все же появится на карте петербургской подземки, пока непонятно.

Первый участок Кольцевой — от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2» — должен протянуться через «Василеостровскую-2», «Петроградскую-2» и «Кантемировскую».

Смольный ограничивается прогнозом «до 2030 года» относительно следующего участка от «Лесной» до «Ладожской». Тут запланированы семь станций: помимо дублей «Лесной» и «Ладожской» это «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская».