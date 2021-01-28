Москва, 28 января, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Введение COVID-паспортов в России на сегодняшний день является недопустимым, заявила 28 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

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По её словам, инициативы по введению дополнительных паспортов и других документов вызывает раздражение у населения, поскольку «граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс».

«Это на сегодняшний день недопустимо», — считает Голикова.

Она напомнила, что сейчас жителям, сделавшим прививку против коронавирусной инфекции, выдаётся сертификат.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России выпустили 8,2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. По итогам первого квартала, как ожидается, в доступе окажется порядка 17 млн доз трёх российских вакцин.