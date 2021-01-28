Москва, 28 января, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Численность населения России по состоянию на 1 января 2021 года составляет 146 млн 238 тысяч человек. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелый год

При этом аналогичный показатель по состоянию на 1 января 2020 года составлял 146 млн 748 тысяч человек.

Таким образом, за год численность населения страны сократилась на 510 тысяч человек. В последний раз такое падение наблюдалось 15 лет назад: от 143,8 млн в 2005 году до 143,2 млн на начало 2006 года.