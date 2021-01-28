Нижний Новгород, 28 января, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 28 января выявили 2724 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным приростом зараженных за последние два месяца. Накануне было выявлено 2763 новых носителя коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 454 735 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 469 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 288, в Самарской области — 273, в Саратовской области — 253, в Пензенской области — 225, в Ульяновской области — 219, в Кировской области — 185, в Удмуртии — 174, в Оренбургской области — 169, в Башкирии — 168, в Чувашии — 96, в Татарии — 83, в Мордовии — 78, в Марий Эл — 44.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 83 029 случаев, в Ульяновской области — 43 210, в Саратовской области — 42 459, в Самарской области — 39 409, в Пермском крае — 38 939, в Оренбургской области — 33 589, в Пензенской области — 32 038, в Кировской области — 31 867, в Удмуртии — 25 115, в Башкирии — 23 745, в Чувашии — 19 198, в Мордовии — 15 814, в Татарии — 15 790, в Марий Эл — 10 533.

Полностью выздоровели 392 875 жителей округа, за последние сутки выписаны 2828 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 8587 человек, за минувшие сутки скончались 82 жителя Поволжья, накануне сообщалось о 80 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 140 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 28 января, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 332 человека, в течение минувших суток был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 487 жителей Удмуртии умерли с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января в России с начала пандемии подтверждено 3 793 810 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 19 138 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 229 258 жителей России, за сутки выписаны 26 775 человек. 71 651 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 575 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 492 901 человек.