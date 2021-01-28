Астана, 28 января, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Введение ответственности за несоответствие расходов чиновников их доходам обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, сообщили 28 января в пресс-службе президента республики.

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Глава антикоррупционного ведомства представил Токаеву результаты работы агентства за 2020 году. В частности, сотрудникам агентства удалось возместить ущерб и предупредить несанкционированные расходы на сумму 95,6 млрд тенге ($226 млн).

Глава государства положительно оценил снижение количества коррупционных преступлений на 5%.

Шпекбаев, в свою очередь, отметил, что Казахстан поднялся на 19 позиций в рейтинге восприятия коррупции, составленном организацией Transparency International. В частности, Казахстан набрал 38 баллов и занял 94 место.