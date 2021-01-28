Казань, 28 января, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Татарии иммунизацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 28 января, провели вакциной «Спутник V» 12 610 жителям, вторую дозу препарата получили 2 463 человека. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины, использовано из них 93,8%.

ИА REGNUM ранее сообщало, из-за недисциплинированности пациентов в Татарии утилизируют 0,2% вакцины от коронавируса. Так, один флакон «Спутника V» расчитан на пять человек. После вскрытия упаковки срок годности вакцины составляет всего два часа. В силу каких-либо причин кто-то из вакцинированных не смог прийти, но таких случаев единицы, заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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