Казань, , 12:24 — REGNUM В Татарии продолжается вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. По информации на 27 января провакцинировано вакциной «Спутник V» 12 134 человека, вторую дозу препарата получили 2 016 жителей. Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины, использовано из них более 91%. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из-за недисциплинированности пациентов в Татарии утилизируют 0,2% вакцины от коронавируса. Так, один флакон «Спутника V» расчитан на пять человек. После вскрытия упаковки срок годности вакцины составляет всего два часа. В силу каких-либо причин кто-то из вакцинированных не смог прийти, но таких случаев единицы, заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии необходимо разработать программу реабилитации для населения, переболевшего коронавирусом. При этом система реабилитации для переболевших COVID-19 не может быть шаблонной и должна учитывать возможные последствия. Для восстановления здоровья жителей задействуют более 40 санаториев, расположенных в республике.

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