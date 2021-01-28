Москва, 28 января, 2021, 12:18 — ИА Регнум. С 2022 года в России планируется ввести беззаявительный механизм социальных выплат. Об этом 28 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он рассказал, что в повестке заседания вопросы совершенствования взаимодействия органов власти и граждан. Мишустин напомнил, что Госдума в первом чтении приняла разработанный правительством законопроект, меняющий порядок выплаты пособий, например, по временной нетрудоспособности или связанных с материнством.

«Они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат, то есть автоматически в электронном виде», — сказал премьер-министр.

Глава правительства отметил, что изменения помогут жителям России не тратить лишние силы для получения выплат.