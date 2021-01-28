Москва, 28 января, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Москве наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости COVID-19, заявила 28 января заммэра столицы Анастасия Ракова.

(сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин Больничная палата

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По её словам, в Москве на сегодняшний день свободна половина коек, предназначенных для заболевших COVID-19, поэтому пять медучреждений на 2,2 тыс. коек вернётся к своей стандартной работе.

«Они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям», — сказала она.

Ракова уточнила, что речь идёт о больницах им. Ф.И. Иноземцева, им. С.С. Юдина, № 51, два корпуса больницы им. С.И. Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии.

В ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, подчеркнула Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве выявили 2897 носителей коронавируса. За сутки выздоровели 6142 человека, госпитализировано 1063 человека, зафиксировано 62 смертельных исхода. Среди регионов России столица остаётся на первом месте по числу новых случаев заражения.

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