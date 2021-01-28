Белгород, 28 января, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Ещё 172 носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 28 января, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 187 пациентов, пятеро скончались. На вакцинацию записались 1830 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах находятся 1026 человек, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 48 пациентов. Лечатся амбулаторно 2932 жителя региона, на самоизоляции — 10 тыс. 740 человек. Всего в Белгородской области подтверждено 26 тыс. 934 случая заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 22 тыс. 619 человек, от осложнений на фоне инфекции скончались 357 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 в общей сложности подано 18 тыс. 266 заявок. Двукратно получили вакцину 1450 добровольцев, ещё 9551 человек сделал одну прививку первым компонентом.