Москва, 1 февраля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 февраля, в России повышаются все социальные выплаты, пособия и компенсации, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пособия

Размер индексации составит 4,9%, следует из постановления правительства РФ.

Индексация коснется в том числе пособий, установленных законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России и некоторые другие категории льготников.

Так, ЕДВ для ветеранов боевых действий составит 3212 рублей, для инвалидов I группы — 4087 рублей, инвалидов II группы — 2919 рублей, инвалидов III группы — 2336 рублей, для детей-инвалидов — 2919 рублей.

Кроме того, индексации подлежит и сумма средств, направляемая на оплату предоставляемого гражданину набора социальных услуг. С 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг составит 1211,66 рублей.