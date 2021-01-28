Москва, 28 января, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Результаты прошедшего 27 января заседания ФРС США восприняты рынками негативно, с усилением рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Федрезерв был осторожен, обратив внимание на проявления сдерживания восстановления экономики и сохраняющуюся опасность пандемии. Такая риторика привела к росту доллара на валютном рынке как «защитного» инструмента.

С другой стороны, это способствует распродажам рисковых активов, включая фондовые индексы, сырьё, валюты развивающихся рынков.

Котировкам нефти не помогло даже то, что её запасы в США сократились на 9,9 млн баррелей за неделю, тогда как неделей ранее они поднялись на 4,3 млн баррелей. В результате ухудшения конъюнктуры цена барреля Brent снизилась утром 28 января с $56 до $55.

Данный негатив для российской валюты поднял курс доллара выше 76 рублей, к максимуму с ноября 2020 г. В течение дня тенденция может сохраниться.

Но важными для инвесторов будут данные о ВВП США, объёме розничных продаж и уровне безработицы в России. Вероятный диапазон колебаний котировок на день: — 75,50−76,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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