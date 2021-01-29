Путин провёл совещание с правительством по «социалке» — все новости
Президент РФ Владимир Путин 28 января провёл совещание с правительством, посвящённое реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Ранее Путин заявил, что эта тема останется в текущем году одним из приоритетов государственной политики.
С докладом на заседании выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Все новости с заседания читайте в трансляции ИА REGNUM.
Напомним, одно из первых публичных выступлений Путина в текущем году было посвящено именно вопросом социальной поддержки населения. «Вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки российских семей, детей, людей старших поколений были и остаются для нас приоритетными», — заявил президент РФ в начале текущего года.
Вакцинация от коронавируса в России должна охватить около 70 млн человек. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Подробности в материале: Производство идёт с опережением — Путин о вакцинах против коронавируса
Масштабы вакцинации от коронавируса должны быть сопоставимы с прививочной кампанией против гриппа. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Подробности в материале: Путин назвал желательные масштабы вакцинации от коронавируса в России
Главной задачей массовой вакцинации в России является формирование коллективного иммунитета у граждан, сообщила 28 января вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства.
Читайте подробнее: Голикова назвала параметры необходимого «коллективного иммунитета» в РФ
Пандемия постепенно отступает, заявил Путин.
На 100 тыс. населения в РФ примерно 12 человек заболевших.
Начало выпуска вакцины «КовиВак» центра им. Чумакова начнётся в марте, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ и правительства.
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Но расслабляться рано, подчеркнул Путин.
СИЗ и лекарств должно быть достаточно, добавил президент.
Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией соответствуют масштабу угрозы. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Подробности в материале: Путин: ответ на эпидемию коронавируса в России адекватен
Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков: ситуация на рынке труда стабилизируется.
В России удалось переломить ситуацию с эпидемией коронавируса. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Подробности в материале: Пандемия действительно постепенно отступает — Путин
По итогам первого квартала 2021 года в России для вакцинации будет доступно 17 млн доз вакцины, сообщила 28 января вице-премьер Татьяна Голикова.
Об этом: Голикова: до конца марта в РФ будет доступно 17 млн доз вакцины
В России по данным на утро 28 января произведено 8,2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Об этом: Голикова назвала количество произведённых в России вакцин
Численность безработных в России уверенно сокращается. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России.
Об этом: Ситуация на рынке труда уже стабилизируется — Котяков
Численность безработных в России постепенно сокращается несколько месяцев подряд. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России.
Подробности в материале: Котяков назвал причины снижения безработицы в России
В России требуются дополнительные меры поддержки рынка труда. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России.
Читайте также: Котяков предложил расширить программу переобучения для безработных
Ради поддержки занятости в России нужно выделять работодателям дополнительные субсидии. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Подробности в материале: Котяков предложил поддержать бизнес субсидиями в размере трёх МРОТ
В России выросла доля российских товаров, приобретаемых в госзакупках. Об этом 28 января сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время совещания президента РФ с членами правительства.
Подробности в материале: Вице-премьер РФ назвал долю отечественной продукции в госзакупках
До конца 2021 года, отметил министр труда Котяков, необходимо восстановить занятость до показателей, которые были до пандемии. Для этого нужно трудоустроить по меньшей мере 1 млн человек.
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Россия очень серьёзно подходит к вопросу создания благоприятных условий для ведения бизнеса в России. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Читайте подробнее: Меры поддержки иностранного бизнеса в России беспрецедентны — Путин
В России необходимо систематизировать меры для создания благоприятных условий для локализации производства в России. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Читайте подробнее: Путин попросил создать прозрачные условия для локализации производства в РФ
Действия властей России по противодействию распространению коронавирусной инфекции дают положительный результат, и пандемия в стране постепенно отступает. Об этом 28 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
На фоне мер поддержки в пользу отечественных производителей нельзя забывать и о поддержке определённого уровня конкуренции в экономике. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Об этом: Путин: поддержка производителей не должна снижать уровень конкуренции
Введение COVID-паспортов в России на сегодняшний день является недопустимым, заявила 28 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Подробности в материале: Голикова объяснила вред от введения COVID-паспортов
Напомним, что совещание 28 января прошло в формате видеоконференции.
Как заявил на совещании с президентом РФ министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, численность безработных в России уверенно сокращается. 28 января стало известно, что не остался в стороне от этой тенденции и Красноярский край. В регионе снижается уровень безработицы, сообщили краевые власти.
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Отметим, на совещании 28 января обсуждалась вакцинация населения против COVID-19. Владимир Путин напомнил, что массовая вакцинация стартовала 18 января, и «планы здесь большие».
«По оценкам наших учёных, мы должны сформировать коллективный иммунитет у 60% граждан нашей страны — за исключением граждан в возрасте до 18 лет и тех, кто переболел», — подчеркнула на совещании с президентом РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с вакцинацией.