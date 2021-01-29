Президент РФ Владимир Путин 28 января провёл совещание с правительством, посвящённое реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Ранее Путин заявил, что эта тема останется в текущем году одним из приоритетов государственной политики. С докладом на заседании выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Все новости с заседания читайте в трансляции ИА REGNUM.

Президент России Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

13:40 28.01.2021 Владимир Путин [Иван Шилов © ИА REGNUM]

14:35 28.01.2021 Напомним, одно из первых публичных выступлений Путина в текущем году было посвящено именно вопросом социальной поддержки населения. «Вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки российских семей, детей, людей старших поколений были и остаются для нас приоритетными», — заявил президент РФ в начале текущего года.

14:55 28.01.2021 Вакцинация от коронавируса в России должна охватить около 70 млн человек. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России. Подробности в материале: Производство идёт с опережением — Путин о вакцинах против коронавируса

14:57 28.01.2021 Масштабы вакцинации от коронавируса должны быть сопоставимы с прививочной кампанией против гриппа. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России. Подробности в материале: Путин назвал желательные масштабы вакцинации от коронавируса в России

15:00 28.01.2021 Главной задачей массовой вакцинации в России является формирование коллективного иммунитета у граждан, сообщила 28 января вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства. Читайте подробнее: Голикова назвала параметры необходимого «коллективного иммунитета» в РФ

15:02 28.01.2021 Пандемия постепенно отступает, заявил Путин.

15:03 28.01.2021 На 100 тыс. населения в РФ примерно 12 человек заболевших.

15:04 28.01.2021 Начало выпуска вакцины «КовиВак» центра им. Чумакова начнётся в марте, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ и правительства. Читайте также: Голикова: ожидаем выпуск вакцины «КовиВак» в марте

15:04 28.01.2021 Но расслабляться рано, подчеркнул Путин.

15:04 28.01.2021 СИЗ и лекарств должно быть достаточно, добавил президент.

15:06 28.01.2021 Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией соответствуют масштабу угрозы. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России. Подробности в материале: Путин: ответ на эпидемию коронавируса в России адекватен

15:06 28.01.2021 Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков: ситуация на рынке труда стабилизируется.

15:07 28.01.2021 В России удалось переломить ситуацию с эпидемией коронавируса. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России. Подробности в материале: Пандемия действительно постепенно отступает — Путин

15:08 28.01.2021 По итогам первого квартала 2021 года в России для вакцинации будет доступно 17 млн доз вакцины, сообщила 28 января вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом: Голикова: до конца марта в РФ будет доступно 17 млн доз вакцины

15:13 28.01.2021 В России по данным на утро 28 января произведено 8,2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом: Голикова назвала количество произведённых в России вакцин

15:14 28.01.2021 Численность безработных в России уверенно сокращается. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России. Об этом: Ситуация на рынке труда уже стабилизируется — Котяков

15:18 28.01.2021 Численность безработных в России постепенно сокращается несколько месяцев подряд. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России. Подробности в материале: Котяков назвал причины снижения безработицы в России

15:24 28.01.2021 Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 28 января. Цитата из видео. kremlin.ru.

15:25 28.01.2021 В России требуются дополнительные меры поддержки рынка труда. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России. Читайте также: Котяков предложил расширить программу переобучения для безработных

15:27 28.01.2021 Ради поддержки занятости в России нужно выделять работодателям дополнительные субсидии. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России. Подробности в материале: Котяков предложил поддержать бизнес субсидиями в размере трёх МРОТ

15:27 28.01.2021 В России выросла доля российских товаров, приобретаемых в госзакупках. Об этом 28 января сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время совещания президента РФ с членами правительства. Подробности в материале: Вице-премьер РФ назвал долю отечественной продукции в госзакупках

15:38 28.01.2021 До конца 2021 года, отметил министр труда Котяков, необходимо восстановить занятость до показателей, которые были до пандемии. Для этого нужно трудоустроить по меньшей мере 1 млн человек. Читайте также: На восстановление занятости в РФ заложили около 21 млрд рублей

15:40 28.01.2021 Россия очень серьёзно подходит к вопросу создания благоприятных условий для ведения бизнеса в России. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России. Читайте подробнее: Меры поддержки иностранного бизнеса в России беспрецедентны — Путин

15:41 28.01.2021 Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с членами правительства 28 января. Цитата из видео. kremlin.ru

15:43 28.01.2021 В России необходимо систематизировать меры для создания благоприятных условий для локализации производства в России. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России. Читайте подробнее: Путин попросил создать прозрачные условия для локализации производства в РФ

15:44 28.01.2021 Действия властей России по противодействию распространению коронавирусной инфекции дают положительный результат, и пандемия в стране постепенно отступает. Об этом 28 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Об этом: Пандемия в России постепенно отступает — Путин

15:49 28.01.2021 На фоне мер поддержки в пользу отечественных производителей нельзя забывать и о поддержке определённого уровня конкуренции в экономике. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России. Об этом: Путин: поддержка производителей не должна снижать уровень конкуренции

15:51 28.01.2021 Введение COVID-паспортов в России на сегодняшний день является недопустимым, заявила 28 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Подробности в материале: Голикова объяснила вред от введения COVID-паспортов

15:59 28.01.2021 Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства 28 января. Цитата из видео. kremlin.ru

16:35 28.01.2021 Совещание с членами правительства 28 января. Цитата из видео. kremlin.ru.

17:30 28.01.2021 Напомним, что совещание 28 января прошло в формате видеоконференции.

18:08 28.01.2021 Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 28 января. Цитата из видео. kremlin.ru.

07:10 Как заявил на совещании с президентом РФ министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, численность безработных в России уверенно сокращается. 28 января стало известно, что не остался в стороне от этой тенденции и Красноярский край. В регионе снижается уровень безработицы, сообщили краевые власти. Читайте также: В Красноярском крае снизился уровень безработицы

08:58 Отметим, на совещании 28 января обсуждалась вакцинация населения против COVID-19. Владимир Путин напомнил, что массовая вакцинация стартовала 18 января, и «планы здесь большие».

10:08 «По оценкам наших учёных, мы должны сформировать коллективный иммунитет у 60% граждан нашей страны — за исключением граждан в возрасте до 18 лет и тех, кто переболел», — подчеркнула на совещании с президентом РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с вакцинацией.