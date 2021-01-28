Красноярск, , 10:21 — REGNUM Уровень безработицы снижается в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 28 января в региональном агентстве труда и занятости.

Уровень зарегистрированной безработицы в регионе составляет 3,3%. На учёте в краевой службе занятости состоят 48 тысяч человек.

По словам руководителя агентства Виктора Новикова, в 2020 году на службу занятости легла большая нагрузка. С апреля поступило свыше 150 тысяч заявлений. Пик был зафиксирован 1 сентября — на учёте состояли 74 тысячи человек, уровень безработицы составлял 5%.

«Сейчас этот показатель снизился в 1,5 раза», — отметил Новиков.

Он добавил, что на выплаты пособий было направлено более 4 млрд рублей.

«Год завершен с рекордным показателем — 64 тысячи граждан трудоустроены на постоянной основе. Сейчас открыто свыше 56 тысяч постоянных вакансий», — резюмировал руководитель агентства труда и занятости населения края.

В агентстве напомнили, что на конец 2020 года уровень безработицы в крае составлял 3,5%. Это ниже среднероссийского (3,7%) и среднего уровня по регионам Сибирского федерального округа (4,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре в 2021 году планируют создать около 25 тысяч рабочих мест.

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