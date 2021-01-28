Москва, 28 января, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Российские банки стали сильнее бояться выдавать автокредиты, ставки по которым заметно ниже процентов по обычному кредиту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал статистику Национального бюро кредитных историй, которая показала, что в РФ в 2020 году снизилось количество выданных автокредитов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобили

«Для любого банка главный фактор, определяющий одобрение или неодобрение кредитов, — риск его невозврата в срок, — отметил Ковригин. — В год пандемии этот риск многократно увеличился — немало людей потеряли работу, у многих снизился средний уровень дохода. Банковская система оценки платёжеспособности клиентов из-за этого стала чаще отказывать в кредитах. Повышение риска невозврата кредита также привело к тому, что средние ставки по кредитам даже в условиях снижения ключевой ставки ЦБ всё равно не снижались, а даже росли. Банки в процент кредита закладывают возросший риск нарушения условий договора кредитования клиентом».

При этом Ковригин обратил внимание на то, что автокредитование — специфичный вид кредитования, занимающий промежуточное положение между ипотекой и коммерческим (потребительским) кредитом.

«Обычно ипотечный кредит выдаётся под залог покупаемой недвижимости, автокредит — под залог приобретённого транспортного средства. Недвижимость — намного менее рисковый инструмент залога для банка, в отличие от имущества движимого. Поэтому банки стали больше бояться выдавать автокредиты, ставки по которым заметно ниже процентов по обычному кредиту, — сказал Ковригин. — 2021 год станет либо годом постепенного восстановления экономики от коронавирусных проблем, либо их продолжения. В любом случае вернуть рисковые показатели по кредитам в 2021 году быстро не получится. Поэтому количество одобряемых кредитов либо будет снижаться и далее, либо останется на том же уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если российская экономика избежит серьезных потрясений, то число выдаваемых обеспеченных кредитов, включая автокредиты, в ближайшей перспективе будет расти, в том числе за счет улучшения среднего персонального кредитного рейтинга.