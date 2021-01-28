Новосибирск, 28 января, 2021, 09:25 — ИА Регнум. На проекты развития в Новосибирскую область в 2020 году из федерального бюджета было привлечено 68 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2019 году. На сессии Законодательного собрания региона сегодня, 28 января, губернатор Андрей Травников представил отчёт о результатах работы областного правительства в 2020 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Травников

Во время отчёта Травников отметил, что собственные доходы регионального бюджета выросли на 1,2%. Новосибирская область осталась в группе регионов, которые сохранили положительную динамику.

Только по нацпроектам в 2020 году в регионе выполнено мероприятий на 33,6 млрд рублей — на 20% больше, чем в 2019 году. Сдано в эксплуатацию 90 дорожных объектов, благоустроены 142 двора и 83 общественных пространства, из аварийного жилья расселено 1778 человек и ликвидировано 26,5 тыс. кв. метров аварийного жилфонда.

По всем программам построено и реконструировано 63 социальных объекта, в том числе региональный перинатальный центр, 32 ФАПа, амбулатории в Дорогино и Октябрьском, больница в Оби.

Губернатор отметил, что вопреки пандемии в Новосибирской области продолжалась реализация всех важных для развития территорий программ, инфраструктурных, социальных проектов.

«Наверное, это самый важный итог 2020 года — мы не только оперативно и гибко реагировали на все вызовы кризисной ситуации. Мы уверено и последовательно решали задачи социально-экономического развития региона, — подчеркнул Андрей Травников. — Не остановились в реализации нашей стратегии, не заморозили ни одной знаковой стройки, не потеряли ни одного крупного инвестора».

Региональные депутаты поддержали и одобрили отчёт губернатора.

«Единогласно», — подчеркнул председатель Заксобрания Андрей Шимкив.