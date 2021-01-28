Москва, 28 января, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Новые правила охраны труда в медорганизациях, подготовленные Министерством труда и социальной защиты России, запретили бригадам «скорых» спать и читать по пути на вызов, пишет 28 января «Парламентская газета».

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Скорая помощь

Теперь медикам на пассажирском месте и в салоне нельзя будет отвлекать водителя разговорами, принуждать его к быстрой езде, предпринимать другие действия, которые могут мешать работе.

Приказ Минтруда РФ регламентирует глубину декольте, длину юбок, броскость бижутерии и яркость косметики врачей и медсестёр в отделениях психиатрии и наркологии.

«При работе в смене запрещается носить шейные платки и галстуки, висячие украшения в ушах и на шее», — говорится в документе.

Медработникам надлежит коротко стричь ногти и носить обувь на низком устойчивом каблуке. «В мужских отделениях запрещается ношение медперсоналом коротких юбок и верхней одежды с глубоким декольте», — предписывают правила.

Ранее проведённый в России опрос показал, что подавляющее большинство российских врачей (88%) считают необходимым ужесточение наказаний за нападения на медработников во время исполнения ими своих обязанностей.