Анкара, 27 января, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой компании SpaceX Илоном Маском, сообщает 27 января канцелярия турецкого президента.

Minister-president Rutte Президент Турции Реджеп Эрдоган

По утверждению канцелярии, президент Турции обсудил с Маском перспективы сотрудничества в космосе.

«В ходе переговоров обсуждалось сотрудничество в различных сферах, включая взаимодействие с государственными и частными компаниями и учреждениями Турции в сфере космических технологий», — указано в коммюнике канцелярии турецкого президента.

Напомним, 8 января компания SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A.