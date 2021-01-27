Рим, 27 января, 2021, 20:49 — ИА Регнум. С 14 февраля в чин мессы в храмах Италии вернется традиционное пожелание мира, такое решение приняла национальная Конференция епископов в среду, 27 января.

Дарья Драй ИА REGNUM

При этом священников и верующих призывают по-прежнему воздерживаться от рукопожатий и объятий и передавать друг другу приветствие мира поклонами.

Весной 2020 года традиционный ритуал был временно изъят из чина мессы по эпидемиологическим соображениям.