Бишкек, 27 января, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В парке имени Даира Асанова в столице Киргизии сегодня, 27 января, состоялся митинг-реквием в честь 77-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Meria.kg Митинг-реквием в честь 77-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Бишкек

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Почтить память погибших пришли проживающие в республике блокадники Ленинграда, заместитель председателя Киргизского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов, посол России Николай Удовиченко, вице-мэр Айжан Чыныбаева, и. о. министра труда и соцразвития Ализа Солтонбекова и представители аппарата президента Киргизии.

В память погибших при освобождении Ленинграда и павших смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания, после чего участники мероприятия возложили цветы к монументу.

«Киргизия и весь советский народ были в годы блокады вместе с Ленинградом. История блокадного Ленинграда — наша общая история и общая память», — подчеркнул глава российского дипломатического представительства Николай Удовиченко.

ИА REGNUM напоминает, что блокада Ленинграда немецкими войсками началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня.

27 января 1944 году в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советских войск произошло полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады.

Более 600 тысяч ленинградцев во время блокады умерли от голода, холода и болезней или же погибли в результате немецких артобстрелов и авиабомбардировок.