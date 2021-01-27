Курск, 27 января, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Курской области 2 января прошли мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Adm.rkursk.ru Курские волонтёры посещают блокадников

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Волонтёры Победы посетили живущих в регионе блокадников и вручили им подарки.

В Курской области проживают 35 человек, переживших страшные годы блокады. Жительниц областного центра Раису Старикову, Тамару Грициненко и Антонину Заболуеву волонтёры поздравили 27 января. Эту работу волонтёры продолжат.