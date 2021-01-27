Москва, 27 января, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Принятие законопроекта о беззаявительном начислении социальных и страховых пенсий по инвалидности — важная и актуальная тема. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Терентьев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

Предусматривается начисление в беззаявительном порядке пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости. Также в случае, если пенсионер, которому положена страховая пенсия по инвалидности, предоставит подтверждающие документы до дня ее назначения, то ему будет произведен перерасчет размера пенсии. Писать заявление в таком случае не придется.

Тот же порядок сохранится при назначении страховых пенсий по старости гражданину, достигшему 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, а также если документы, подтверждающие право на страховую пенсию по инвалидности, будут получены из госорганов или органов местного самоуправления.

В беззаявительном порядке будут назначаться не только социальные пенсии, но и региональные соцдоплаты.

«Эти доплаты сегодня назначаются автоматически, но с учетом современных технологий процесс начисления будет синхронизирован, и человеку не надо будет писать дополнительное заявление», — сказал Терентьев.

Ряд норм касается взаимодействия работников и Пенсионного фонда России (ПФР).

Прописывается, что сведения о страховом стаже застрахованного лица, необходимые для назначения страховой пенсии, могут представляться страхователем в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) не только по обращению застрахованного лица, но и по запросу органа ПФР без участия гражданина.

Кроме того, закрепляется возможность дополнения и корректировки территориальными органами ПФР индивидуального лицевого счета застрахованного лица сведениями об иных периодах, засчитываемых в страховой стаж, — как по заявлению самого гражданина, так и в беззаявительном порядке при поступлении в порядке межведомственного информационного взаимодействия из федеральных государственных информационных систем сведений о таких периодах. Появится также возможность корректировки территориальными органами ПФР сведений, представленных страхователями, при соответствующем изменении пенсионного законодательства Российской Федерации.

Читайте также: Госдума вводит беззаявительный механизм назначения ряда пенсий и доплат