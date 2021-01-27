Москва, 27 января, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду (Москва) возложил 27 января президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин возлагает цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду

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Возложение цветов приурочено ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Напомним, 27 января 1944 года с Ленинграда была снята блокада, в которой нацистские войска держали город 872 дня — с 8 сентября1941 года. Этот день, когда Ленинград полностью был освобождён от блокады, является одним из дней воинской славы России.