Путин возложил цветы в годовщину снятия блокады Ленинграда
Москва, 27 января, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду (Москва) возложил 27 января президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
Kremlin.ru
Владимир Путин возлагает цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду
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Возложение цветов приурочено ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Напомним, 27 января 1944 года с Ленинграда была снята блокада, в которой нацистские войска держали город 872 дня — с 8 сентября1941 года. Этот день, когда Ленинград полностью был освобождён от блокады, является одним из дней воинской славы России.