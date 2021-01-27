Давос, Швейцария, 27 января, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Мировые медиахолдинги, компании в сфере информационных технологий и социальные сети получили такую власть, что уже способны конкурировать с национальными государствами. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин и «Давосская повестка дня 2021» — трансляция»

«Это не просто гиганты экономические. По отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государствами. Их аудитория исчисляется миллиардами пользователей, которые проводят в рамках этих экосистем значительную часть своей жизни», — заявил Путин.

«С точки зрения самих компаний их монопольное положение оптимально для организации технологических и бизнес-процессов — может быть, это и так. Но у общества возникает вопрос, насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидацией больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом? Подменять легитимные демократические институты, по сути узурпировать или ограничивать естественное право самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать?» — продолжил президент.

По его словам, именно такие проблемы сейчас стоят в повестке дня в США.

«Уверен, что подавляющее большинство людей разделяют такую позицию», — подчеркнул он.