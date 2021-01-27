Москва, 27 января, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который освобождает бизнес религиозных организаций от соблюдения требований «антиотмывочного» законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Перечень организаций, на которые не распространяются требования федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополняется юридическими лицами, производящими или реализующими предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

Предлагается также освободить религиозные организации, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Предполагается также исключить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев таких религиозных организаций и юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.