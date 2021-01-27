Москва, 27 января, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Президент России выглядел более солидно ивёл себя как мировой лидер, заинтересованный в решении крупных международных проблем, в то время как упрезидента США превалировала тематика западного давления на Россию, отметил обозреватель Михаил Демурин в среду, 27 января, комментируя сообщения о первом телефонном разговоре Владимира Путина и Джозефа Байдена.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Как сообщалось ранее, разговор состоялся по инициативе Кремля, Путин поздравил Байдена со вступлением в должность. В пресс-службе президента России в числе тем беседы назвали продление договора СНВ-3, борьбу с пандемией коронавируса, проведение саммита «пятёрки». В Вашингтоне, в свою очередь, сообщили, что Байден затронул темы, связанные с Украиной, «вмешательством в выборы», «отравлением Алексея Навального и жесткими действиями в отношении мирных протестующих».

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« Первое и главное: хорошо, что разговор двух президентов состоялся, причём состоялся вскоре после вступления Джо Байдена в должность.

Различие в поднятой с обеих сторон тематике, на мой взгляд, объяснимо: Байден в большей степени зависим от внутриполитического давления на него; Путин — в меньшей.

Помимо вопроса о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений наш президент поднял вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса, торгово-экономического сотрудничества, выхода США из Договора по открытому небу, Совместного плана действий по ядерному досье Ирана, урегулирования ситуации на Украине и проведения саммита постоянных членов Совбеза ООН. Что же помимо желания продлить ДСНВ в состоявшемся разговоре акцентирует американская сторона? Это: «решительная поддержка украинской независимости перед лицом продолжающейся российской агрессии», хакерская атака на США в конце 2020 года, «российские награды за головы американских солдат в Афганистане», «вмешательство в выборы» в США в 2020 году, «отравление» Алексея Навального и «жесткие действия в отношении мирных протестующих».

Надо сказать, что критика «жестоких действий полиции» со стороны американца вообще выглядит юмористично, как и утверждение (в первом разговоре!) о намерении США «решительно действовать… в ответ на злонамеренные действия России». Впрочем, Псаки заявила, что Байден последнего прямо не сказал, а лишь «дал понять». То есть, на канцелярите, читай, такой постановки вопроса и не было.

Итак, президент России в этом разговоре однозначно выглядел более солидно, повёл себя как мировой лидер, заинтересованный в решении действительно крупных международных проблем. Что же до президента США, то у него превалировала прикладная к общей линии западного давления на Россию тематика.