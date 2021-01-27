Москва, 27 января, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Госдума единогласно ратифицировала соглашение о продлении договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (СНВ-3), передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. Все четыре фракции Госдумы поддержали соглашение, внесенное на ратификацию президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM СНВ-3

Договор продлевается на пять лет — до 2026 года.

Текст договора продлевается «без изменений, довесков, условий», подчеркнул замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Договор не ограничивает право создавать новые виды и типы вооружений», — сказал замминистра.

Устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.

Соглашение обсудит Совфед на заседании 27 января.