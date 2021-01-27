Санкт-Петербург, 27 января, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Бюст ученого-тюрколога и общественно-политического деятеля Ахмет-Заки Валиди Тугана (Валидова), находившийся во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, демонтирован после того, как прокуратура Петербурга указала на недопустимость увековечивания памяти лиц, сочувствовавших нацистской Германии в годы Второй Мировой войны или распространявших идеи превосходства по национальному признаку.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

О демонтаже бюста, вокруг которого разразился громкий скандал, сообщает 27 января издание «Фонтанка». По данным источника, работы по демонтажу бюста продолжались трое суток и в настоящий момент завершены.

Бюст Ахмет-Заки Валиди был передан Университету министерством культуры Башкирии и установлен на территории СПбГУ в 2008 году в рамках открытия в Санкт-Петербургском государственном университете Центра тюркских исследований, названного именем Валиди.

С тех пор к руководству вуза не раз обращались граждане, в том числе родители студентов, которые были возмущены тем, что в СПбГУ увековечили память деятеля, не скрывавшего своих симпатий к Гитлеру и нацизму. В итоге руководство СПбГУ попросило прокуратуру проверить законность нахождения бюста.

Проверка прокуратуры выявила, что «размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением».

Размещение «Музея Ахмет-Заки» на территории университета также «свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым», отметила прокуратура Петербурга.