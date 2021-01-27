Санкт-Петербург, 27 января, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО весьма необычным образом поздравили с 77-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда жителя блокадного города, 90-летнего Виктора Сергеевича Иванова.

Пресс-служба ЗВО Виктор Иванов и установки С-400

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Блокаднику показали новейшие зенитные ракетные системы С-400, которые находятся на боевом дежурстве по охране воздушного пространства над Санкт-Петербургом.

Кавалера медали «За оборону Ленинграда», которую он получил в 13 лет, познакомили с возможностями системы по обнаружению и уничтожению любых воздушно-космических средств нападения.

«Военнослужащие Западного военного округа заверили жителя блокадного города, что не допустят повторения трагедии», — сообщили 27 января в пресс-службе ЗВО, имея в виду трагедию блокадного Ленинграда.

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Видео: пресс-служба ЗВО

Виктор Иванов родился в 1931 году, жил в Ленинграде. В дни блокады вместе с другими детьми дежурил на крышах домов и тушил зажигательные бомбы на чердаках, а также работал на полях пригородных совхозов.

После войны закончил мореходное училище, много лет работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте телевидения, пройдя путь от техника до начальника научного отдела.