Москва, 27 января, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января, у российской валюты наконец-то появилась возможность сделать небольшую передышку в том падении курса, которое продолжается уже целую неделю, с 20 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

ИА REGNUM Рубль

«Пауза эта вряд ли будет долгой, вероятно, она не продлится сильно дальше сегодняшнего дня, а связанно это с отсутствием позитивных для рубля факторов.

Сегодняшний день может быть исключением благодаря размещению ОФЗ Минфином России, а также благоприятному внешнему фону.

Где, во-первых, ожидается сильная отчетность американских высокотехнологичных гигантов (Apple, Facebook и Tesla), а во-вторых, мягкая риторика со стороны ФРС, по итогам очередного заседания.

Если американские компании и ФРС не разочаруют финансовые рынки, это может вызвать всплеск интереса к рисковым активам, и рубль на этом фоне немного стабилизируется в диапазоне 74,50−75,50 за американский доллар.

Однако любая осечка будет возвращать курс российской валюты к 75,50, увеличивая вероятность дальнейшего падения к 76,50 за доллар США», — считает эксперт.

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