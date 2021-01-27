Москва, 27 января, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Дилеры немецкого автопроизводителя Opel приступят к реализации в России новой модели Opel Crossland в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Opel Crossland

Комплектации и стоимость новинки пока не раскрываются.

Внешне модель выделяется защитными накладками спереди и сзади, светодиодной передней и задней оптикой, а также хромированными полосками на дверях. Также специалисты компании укомплектовали автомобиль 16-дюймовыми колёсными дисками. За доплату покупатель может приобрести авто с 17-дюймовыми дисками.

Салон модели может похвастаться, новыми эргономичными креслами, которые регулируются в 14 направлениях. Также сиденья имеют поясничный упор. Кроме того, есть возможность регулировки наклона и длины подушки кресла.

Автомобиль укомплектован проекционным экраном, системой экстренного торможения, опцией распознавания пешеходов, а также системой, которая контролирует усталость водителя. В авто есть система мониторинга слепых зон, видеокамера заднего обзора, парктроник и ещё множество самых разнообразных опций.

Напомним, кроссовер Opel Crossland был обновлен осенью 2020 года.

Читайте также: Opel отменил сотни заказов на электрический кроссовер Mokka-e