Москва, 27 января, 2021, 11:11 — ИА Регнум. За 2020 год российская промышленность упала на 2,9%. Это первое годовое падение промышленности за 11 лет. Согласно данным Росстата, серьезнее всего пострадала добыча полезных ископаемых, снизившись на 7% за год.

Промышленность

Как заявил сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, причина просадки — пониженный спрос из-за пандемии и соглашение ОПЕК+, которое сократило объемы добычи нефти в России (-8,1% (г/г)). Но вскоре ситуация с добычей улучшится: по итогам последних переговоров ОПЕК+, Россия будет наращивать нефтедобычу в течение февраля и марта на 65 тыс баррелей в день.

Выросла за этот период только обрабатывающая промышленность (+0,3%). Несмотря на серьезное падение производств автотранспортных средств (-13%) и изделий из кожи (-12%), отрасль подросла за счет производства лекарств (+23%), текстиля (+9%) и химических продуктов (+7%).

Коган отметил, что ничего удивительного в падении российской промышленности нет — она просела почти во всех странах. Причем снижение на 2,9% за год — это на удивление немного.

«Вот только не совсем понимаю, кого за такие приятные цифры благодарить? Либо наше «щедрое» правительство, либо наш самый замечательный Росстат из всех Росстатов мира? В 2021 году мы увидим положительный рост промпроизводства, причем, как мне кажется, очень серьезный. Уже в марте-апреле ожидаю в заголовках восторженные возгласы о невероятном восстановлении российской промышленности. Отчасти причина будет в росте нефтедобычи и относительном восстановлении спроса. Но основное объяснение — это эффект низкой базы. Конечно, по сравнению с 2020 годом, когда из-за пандемии закрывали предприятия, цифры будут намного лучше», — пояснил экономист.

По его словам, важно помнить, что в этом году реальную картину по промышленности можно будет увидеть только, если сравнивать цифры в 2021 году с, например, 2019 годом.

«Сам по себе рост промышленности ради роста промышленности, увы, полезен нам, как зайцу стоп-сигнал. Люди этого роста, как правило, не ощущают. Например, последние 10 лет (не считая 2020 г.) наш ВВП увеличивался, а реальные располагаемые доходы большую часть времени падали — никакая растущая промышленность тут не помогла. Экономический рост — понятие комплексное. Оно включает не только рост ВВП, но и увеличение доходов населения. Так что для достижения глобальных целей нашего Минэкономразвития, недостаточно заботиться о восстановлении промышленности. Стоит начать распределять богатство в пользу населения, чтобы, наконец, выросли располагаемые доходы и потребление вслед за ними. Тогда экономическое развитие может стать устойчивым и ощутимым не только при просмотре статистики Росстата», — добавил Коган.