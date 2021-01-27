Новосибирск, 27 января, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Новосибирцы возложили цветы к стеле, воздвигнутой в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие посвящено 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый поезд, прибывший в блокадный Ленинград по Дороге победы. Финляндский вокзал. 7 февраля 1943 года

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"Подвиг и мужество простых жителей Ленинграда, его защитников восхищают весь мир, — отметил во время церемонии министр региональной политики Игорь Яковлев. — В годы войны ленинградцы делили хлеб и кров с новосибирцами, мы вместе помогали фронту ковать эту Великую Победу, вместе внесли вклад в присвоение Новосибирску высокого звания «Город трудовой доблести».

Отметим, что в Новосибирской области с 18 по 27 января 2021 года проходила Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». В школах и учреждениях культуры региона прошли уроки мужества, информационно-познавательные программы, книжные выставки, показы тематических фильмов.

В оборонительных боях и наступательной операции по освобождению Ленинграда принимали участие четыре дивизии, сформированные в Новосибирской области. За оборону Ленинграда, за бои по освобождению города звания Герой Советского Союза были удостоены восемь новосибирцев. В Новосибирскую область из Ленинграда были эвакуированы десятки тысяч человек, заводы, учреждения науки и культуры. Более 22 тысяч ленинградцев остались в Новосибирске после войны.