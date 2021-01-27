Москва, 27 января, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Россия и США договорились без предварительных условий, как на этом настаивали в Москве, продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом 27 января сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крылатая ракета 9М729

«На наших условиях. На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было «довесков», — заявил Рябков в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом, в ходе которого стороны выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ.