Новосибирск, 27 января, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении новосибирскому научному центру «Вектор» более 2 млрд рублей на производство пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Соответствующий документ размещён на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Уточняется, что с помощью федерального финансирования будет выпущено более 2 млн доз новой вакцины. Часть денег пойдёт на поставку препарата в регионы.

Михаил Мишустин отметил, что в настоящее время массовая вакцинация идёт в основном «Спутником V». Но «в следующем месяце перейдём к масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона», она уже начала поступать в гражданский оборот».