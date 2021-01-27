Москва, 27 января, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Глава Совета Федерации Федерального собрания РФ, сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко выступила с обращением по случаю отмечаемой 27 января 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко с памятной ленточкой медали «За оборону Ленинграда»

«Оборона города на Неве стала бессмертным символом стойкости, патриотизма, самопожертвования и веры в Победу», — подчеркнула Матвиенко, в 2003—2011 годах работавшая губернатором Санкт-Петербурга.

Глава Совета Федерации напомнила, что в страшные дни блокады «ленинградцы разных возрастов, взрослые и дети, в нечеловеческих условиях не опустили руки», а в контексте мировой истории «подвиг ленинградцев имел огромное военно-стратегическое и моральное значение для Великой Отечественной войны».

«Он воодушевил красноармейцев на всех фронтах, породил глубокое уважение государств антигитлеровской коалиции к нашей стране, стал нравственным примером для всего человечества», — заявила Валентина Матвиенко.

Она призвала бережно хранить память о блокаде и подвиге ленинградцев и передавать ее следующим поколениям.

Напомним, сегодня в Петербурге состоится множество памятных мероприятий в честь Дня снятия блокады Ленинграда.