Москва, 27 января, 2021, 06:58 — ИА Регнум. 18-й Арбитражный апелляционный суд 26 февраля 2021 года начнёт рассматривать жалобы акционеров «Башкирской содовой компании», которые по решению арбитража Москвы в декабре 2020 года лишились более 95% акций. Обжаловать вердикт, вынесенный по иску Генпрокуратуры РФ, которым государству вернулись незаконно выбывшие акции «Башсоды», пытаются сразу 14 юридических и физических лиц, включая двух из трёх основных акционеров — АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом «Башкирская химия», передаёт ИА REGNUM.

Soda.ru Башкирская содовая компания

Рассматривать жалобы всех заявителей будут в Челябинске в 14:45 (12:45 мск). Судья Кожевникова своим определением предложила участникам дела до 19 февраля 2021 года представить суду отзывы на поступившие жалобы.

Напомним, 95,72% акций крупного производителя пищевой соды в РФ — АО «Башкирская содовая компания» решением суда в декабре 2020 года были изъяты у «Башхима», у подконтрольного властям Башкирии АО «Региональный фонд» и ООО Торговый дом «Башкирская химия». Они были истребованы из чужого незаконного владения в пользу Российской Федерации.

Истец в лице Генпрокуратуры России заявил, что имущество государства в виде Стерлитамакских производственных объединений «Сода» и «Каустик» выбыло «из собственности без согласия собственника» и с нарушением установленной процедуры приватизации. Более того, решения о приватизации РФ по активам не принимала, а документ был принят республиканскими властями, у которых на тот момент не было таких полномочий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также решением суда фактически была аннулирована лицензия, ранее выданная АО «Сырьевая компания» на разведку недр шихана Куштау, с защиты которого и началась вся скандальная история.

«Башсоду» вернули государству: ещё семи фирмам и заводу ждать изменений?