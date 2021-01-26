Манчестер, Великобритания, 26 января, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Нигерийский нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало объявил о своем уходе из «Манчестер Юнайтед», за который футболист выступал на правах полугодичной аренды, она истекает 31 января. В декабря руководство «МЮ» сообщило, что не намерено продлевать сотрудничества с Игало.

Franziska Одион Игало

«Трудно понимать, что мечта подходит к концу. Но я благодарю Бога за то, что помог реализовать мне мечту всей жизни и надеть футболку «Манчестер Юнайтед» игроком, а также представлять этот великий клуб. Это была настоящая честь, которую я всегда буду ценить, за которую буду благодарить.

Хочу сказать тренеру спасибо за доверие, когда многие в меня не верили, партнерам, которых мне будет не хватать. Было очень весело, я всегда с нетерпением ждал возможности тренироваться и проводить время со всеми вами. Молюсь, чтобы мы выиграли АПЛ и Кубок Англии в этом году.

Спасибо лучшим болельщикам в мире, нам не хватало вас, но мы слышали вас. Не можем дождаться вашего возвращения. Я навсегда останусь болельщиком «Манчестер Юнайтед». «Однажды красный», навсегда «красный», — написал в своем инстаграме нигерийский футболист.