Вашингтон, 26 января, 2021, 22:36 — ИА Регнум. «Плохой сделкой для Европы» считает проект «Северный поток — 2» американский президент Джо Байден, сообщила 26 января журналистам секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Псаки «Президент продолжает считать, что «Северный поток — 2» — это плохая сделка для Европы».

Комментируя недавние переговоры Байдена с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель о «Северном потоке — 2», Псаки сказала, что Байден будет продолжать «консультации с нашими европейскими партнёрами по этому вопросу».

Напомним, США оказывают давление на ЕС, чтобы отсрочить запуск «Северного потока — 2». Между тем укладка трубопровода продолжается.