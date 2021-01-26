Милан, Италия, 26 января, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Премьер-министру Италии Джузеппе Конте пора «собирать чемоданы», написал на своей странице в Twitter во вторник, 26 января, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Скриншот страницы социальной сети Twitter @matteosalvinimi

Все партии правой оппозиции готовы в условиях нынешнего правительственного кризиса действовать сообща и сформировать прочную коалицию, 27 января лидеры трех партий (Сальвини, Сильвио Берлускони и Джорджа Мелони) попросят президента Серджо Маттареллу предоставить им такое право, добавил лидер «Лиги».

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство18−19 январяполучило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

26 января Конте официально заявил президенту страны Серджо Маттарелле об отставке. Президент в соответствии с законами страны может объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.

Предполагается, что Маттарелла позволит Конте в третий раз сформировать правительство, несмотря на отсутствие у леволибералов и популистов формального большинства. Второй наиболее вероятный сценарий — досрочные выборы. Не полностью исключаются также варианты формирования «технического правительства», «правительства народного единства» (с участием и коалиции, и оппозиции) и даже предоставление оппозиционерам-правоцентристам возможности сформировать альтернативную коалицию.