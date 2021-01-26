Киев, 26 января, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Высший совет правосудия (ВСП) Украины интересуется, направляли ли послы стран G7 в Киеве по официальным каналам перечень приоритетных мер для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украинский флаг

Соответствующее заявление ВСП сделал 26 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что Высший совет правосудия обратился в министерство иностранных дел и в кабинет министров с просьбой прояснить ситуацию.

Совет правосудия указывает на то, что согласно части второй статьи 41 Венской конвенции все официальные дела с государством пребывания, вверенные представительству государства, которое аккредитует, осуществляются с министерством иностранных дел страны пребывания или через это министерство.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что послы стран «Большой семерки» (G7) представили властям Украины перечень приоритетов судебной и антикоррупционной реформ. Соответствующее заявление было сделано через социальные сети и не подтверждено центральной властью или МИД страны.